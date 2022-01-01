В России за сутки выявлено менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки официально зарегистрировано менее 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 — 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1843 (9,3%) без клинических проявлений», — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 20 638 инфицированных. Таким образом, темп прироста числа зарегистрированных заболевших снизился — с 0,20% до 0,19%. Всего с начала пандемии в России, согласно данным оперштаба, заразились коронавирусом 10 519 733 человека.

При этом за сутки по стране умерли от Covid-19 847 пациентов по сравнению с 912 днем ранее. Общее число учтенных оперативным штабом летальных исходов достигло 309 707. За день вылечились от коронавируса 33 144 человека, а общее число выздоровевших достигло 9 497 063.

Статистика оперштаба сильно отличается от данных Росстата. По информации статистического ведомства, за ноябрь 2021 года в России умерли более 80 тыс. пациентов с Covid-19.