В России за июль 2025-го продали 4 тыс. новых авто 2023 года: топ «залежалых» марок

За июль 2025 года в России поставили на учет 4 075 новых «легковушек» 2023 года выпуска. Это около 3,4% от общего объема продаж легковых машин, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Больше всего «залежалых» автомобилей было марки Livan из Китая (303 машины). На втором месте – Bestune (266 авто), а на третьем – BMW (250 «легковушек»).

В топ-5 также попали Changan (192 экземпляра) и Lada (181).

На 6-10-м местах данного топа расположились марки «Москвич» (180), JAC (155), Toyota (152), Kia (132) и Hyundai (132).