Авторынок Ирана в 2025 году сокращается: почти 95% рынка приходится на три марки

Авторынок Ирана продолжает испытывать трудности из-за санкций. Как следствие, страна выпускает автомобили с устаревшими технологиями, хотя государство поддерживает таких производителей, как Iran Khodro и SAIPA, которые поставляют большинство автомобилей, продаваемых на местном рынке, пишет «Автостат».

По итогам января-марта 2025 года продажи машин в Иране увеличились лишь на 0,6% (+1,6% - в январе; +7,8% - феврале, но -10,6% - в марте). Продажи во втором квартале 2025-го тоже «упали», а по итогам первого полугодия в целом продажи машин в стране снизились на 5,5%.

Среди марок лидером по-прежнему остается Saipa, чья доля на рынке составила 45,9%. Далее идет Peugeot (доля рынка 29,4%), а на третьем месте - Iran Khodro (доля на рынке - 19,1%).

На шестом месте по доле на рынке – Chery. Причем это единственная марка в Иране, чьи продажи выросли на 8%. Отметим, что марок Saipa, Peugeot и Iran Khodro продажи упали на 3,9-7,8% в зависимости от марки.