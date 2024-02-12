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В России за год число автоматических «писем счастья» от ГИБДД увеличилось на 20%
ГИБДД вынесло в 2023 году в общей сложности 237,6 млн штрафов, что на 18,1% больше, чем годом ранее. 92% из них вынесено с помощью дорожных камер, передает «Ъ» со ссылкой на данные пресс-центра МВД России.
Из отчета следует, что общее количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах России выросло на 8,4% — теперь их 29,2 тысяч.
Лидерами по штрафным санкциям в отношении водителей являются Москва — 41,4 млн и Московская область — 39,9 млн. В число лидеров вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 13,9 млн, Татарстан — 8,31 млн, Башкортостан— 6,79 млн, Краснодарский край — 5,73 млн, Самарская область— 5,26 млн, Новосибирская область — 4,89 млн, Красноярский край — 3,82 млн), Дагестан — 3,51 млн. Речь идет об общем числе постановлений, вынесенных с помощью камер и при надзоре за движением.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов предложил разместить больше камер на дорогах Татарстана к саммиту БРИКС. Он также отметил, что по подпрограмме «Безопасность дорожного движения» в республике запланирована закупка 61 прибора фото- и видеофиксации.
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