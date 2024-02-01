Рустем Гарипов предложил разместить больше камер на дорогах Татарстана к саммиту БРИКС

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Закупить дополнительные камеры для размещения на проблемных участках дорог Татарстана попросил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов. С такой просьбой он обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Прошу рассмотреть возможность финансирования закупки дополнительных приборов фото- и видеофиксации для их размещения на проблемных участках республики», – сказал спикер.

Гарипов отметил, что в этом году в Казани пройдет сразу несколько крупных мероприятий. Речь идет об «Играх будущего», KazanForum, Играх БРИКС и саммите БРИКС.

«Впереди у нас период, насыщенный массовыми мероприятиями. Казань стала ареной для их проведения. В этом году нам придется не только бороться с аварийностью на дорогах республики, но и обеспечивать безопасность дорожного движения при проведении всех этих мероприятий. В этот период основные силы и средства будут направлены именно в столицу Татарстана, что приведет к значительному сокращению экипажей на трассах и в самих городах», – подчеркнул он.

В связи с этим, по мнению спикера, необходимо продумать дополнительные меры по дорожной безопасности в остальных муниципальных образованиях, особенно в крупных городах – Набережных Челнах и Нижнекамске. «В том числе с использованием технических средств, в первую очередь комплексов фото- видеофиксации», – уточнил он.

Гарипов также сообщил, что по подпрограмме «Безопасность дорожного движения» в республике запланирована закупка 61 прибора фото- и видеофиксации.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств. Как ранее подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.