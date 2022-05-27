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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  12:12

В России за день госпитализированы более 1,9 тыс. пациентов с коронавирусом

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За прошедшие сутки в России зарегистрированы 1 972 госпитализации с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба. 

«По состоянию на 27 мая 2022 года госпитализированы 1 972 человека, на 4,3% меньше по сравнению с 26 мая», — сказано в сообщении.

Всего за сутки выявлено 4,6 тыс. новых случаев заражения, скончались 84 пациента. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Москве (319), Санкт-Петербурге (317) и Московской области (199). 

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане за прошлую неделю снизился на 8%.

#заболеваемость #коронавирус
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