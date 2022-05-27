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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  10:17
Алина Файзрахманова

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась на 8%

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Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане за прошлую неделю снизился на 8%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По темпам снижения за прошедшую неделю – минус 8%. Снижение началось с 21 февраля и постепенно продолжается», – отметила спикер. 

Авдонина подчеркнула, что несмотря на снижение процента заболеваемости, коронавирус никуда не ушел, и призвала жителей республики соблюдать меры предосторожности и бережно относиться к своему здоровью.

#коронавирус #Роспотребнадзор по РТ
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