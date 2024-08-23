В России за 9 лет снизилась доля граждан, оправдывающих невозврат кредита

Большая часть россиян (71%) считают, что не возвращать кредит — это правонарушение, но каждый пятый гражданин (20%) оправдывают невыплату займа ввиду веских причин. Таковы результаты опроса аналитиков центра НАФИ, чьи данные приводит РБК.

Согласно исследованию, портрет законопослушных плательщиков следующий: человек в возрасте старше 35 лет с высшим образованием и семьей. «Оправдывающие невыплату», как правило, являются молодыми людьми до 35 лет, проживающие в городах с населением меньше 100 тыс. человек и из большой семьи (четверо и больше человек).

Причем за последние 9 лет количество «оправдывающих невыплату кредита» снизилось. Так, в 2015-м таких людей было 37%. При этом «законопослушных плательщиков» насчитали 55%.

Напомним, веской причиной для невозврата кредита могут стать внезапно возникшие обстоятельства (экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод). Доля таких поводов 42%. Вторая причина — сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%), а третья — увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей (30%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане за последний месяц размер выданного потребкредита вырос на 10,8%. Причем средняя сумма займа оказалась одной из самых больших среди регионов России.