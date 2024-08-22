В Татарстане за последний месяц размер выданного потребкредита вырос на 10,8%

В Татарстане в июле 2024-го средний размер выданных потребительских кредитов составил 217,6 тыс. рублей. Это один из наибольших показателей среди регионов России. Причем за последний месяц размер такого займа вырос на 10,8%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов за тот же период зафиксировали в Москве (312,6 тыс. рублей). На втором месте данного топа — Санкт-Петербург (252,9 тыс. рублей), а на третьем — Московская область (234,2 тыс. рублей).

Также обошел Татарстан по этому показателю Ханта-Мансийский автономный округ (219,4 тыс. рублей).

В целом по России средний размер выданных потребкредитов в июле текущего года составил 177,7 тыс. рублей. Это на 0,7% меньше, чем в июне 2024-го.

При этом средний размер таких займов с начала года увеличился на 21,7% (в январе было 146 тыс. рублей).

За последний месяц сократился размер потребкредита в Кемеровской области (-14,5%), Краснодарском крае (-5,0%), Саратовской области (-2,9%), Республике Башкортостан (-2,8%), Красноярском крае (-2,3%) и Москве (-1,4%). Рост объема такого займа, помимо РТ, фиксируют в Нижегородской области (+4,7%), Забайкальском крае (+3,8%), Волгоградской области (+3,0%), Алтайском крае (+2,5%) и Санкт-Петербурге (+1,3%).