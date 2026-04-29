Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил аккредитацию Саудовской Аравии

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ получил аккредитацию Saudi Halal Center Королевства Саудовская Аравия. Это решение расширяет международное признание структуры, упрощает прямой экспорт и открывает новые возможности для сотрудничества. Компании, прошедшие сертификацию, смогут без дополнительных барьеров выходить на рынок Саудовской Аравии, сообщили в сообществе Комитета.

Для получения признания в Саудовской Аравии комитет прошел трехступенчатую систему аккредитации.

Первым этапом стала аккредитация GCC Accreditation Centre (GAC), полученная в ноябре 2024 года. Она подтвердила статус комитета как компетентного органа по сертификации в странах Персидского залива. Заявка на аккредитацию была подана в конце 2023 года с целью выхода продукции российских производителей на рынки стран исламского мира.

В рамках процедуры в Татарстан приезжала аудиторская группа GCC Accreditation Centre. По итогам визита аудиторы высоко оценили работу ДУМ РТ и мусульман республики в развитии халяль-индустрии.

Вторым этапом стало получение оценки соответствия SASO в феврале текущего года. SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) – государственная организация Саудовской Аравии, отвечающая за стандартизацию и качество продукции. Сертификат SASO обязателен для товаров, поставляемых на рынок страны.

Третьим этапом стал аудит SFDA и аккредитация Saudi Halal Center. SFDA (Saudi Food and Drug Authority) – ведомство, контролирующее безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств в Саудовской Аравии. Saudi Halal Center является его структурным подразделением и отвечает за сертификацию халяль-продукции в соответствии с исламскими стандартами.

В Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ отмечают, что прохождение всех этапов потребовало масштабной работы: изучения международной документации, прохождения строгих проверок со стороны зарубежных аудиторов, а также участия в международных саммитах и отраслевых форумах.

Ранее, в феврале, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников встретились с генеральным директором Saudi Halal Center Абдулазизом Аль-Рашуди. На встрече обсуждалась деятельность комитета и вопросы сертификации продукции, соответствующей международным халяль-стандартам.

