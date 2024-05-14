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В России хотят ужесточить контроль за выездом граждан, допущенных к гостайне
В России собираются усилить контроль за чиновниками и работниками предприятий и организаций, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом пишет газета «Известия».
Депутаты из фракции «Единая Россия» планируют в ближайшее время внести в Государственную Думу законопроект, после принятия которого руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений получат право проверять отметки в заграничных паспортах обладателей секретной информации. Инициатива одобрена экспертным советом правящей партии по законотворческой деятельности.
«Если работник не получил <...> разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным», — заявил автор документа — заместитель председателя Комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.
«<...> особенно важно усиление контроля именно сейчас, одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, который подрывает нашу экономику. Чтобы лазейками не могли воспользоваться нечистые на руку чиновники», — выразил уверенность парламентарий.
При второй форме допуска к гостайне речь идет о работе со сведениями под грифом «совершенно секретно». Ее получают представители органов законодательной и исполнительной власти, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники оборонных предприятий. Для этих лиц ограничение на выезд длится пять лет (впрочем, разрешение на поездку может дать руководитель такого гражданина).
Третья форма допуска к гостайне позволяет работать с документами под грифом «секретно». Поездки имеющих ее за границу практически не ограничиваются, однако они обязаны предупреждать о соответствующих планах своего нанимателя.
Идея получила одобрение Генеральной прокуратуры РФ. «Концепция законопроекта поддерживается и возражений не вызывает», — сказано в ответе надзорного органа за подписью заместителя генерального прокурора Николая Винниченко.
Президент организации «Опора России» Александр Калинин призвал осторожно подходить к воплощению инициативы в жизнь. По его словам, представители крупных предприятий должны сохранить возможность ездить за границу, иначе они станут неконкурентоспособными. Уже действующих норм вполне достаточно, уверен он.
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