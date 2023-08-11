В России хотят увеличить возраст отсрочки от армии для айтишников до 30 лет

Минцифры РФ разрабатывает поправки в законодательство, чтобы повысить возраст отсрочки от призыва в армию для айтишников до 30 лет. Речь идет о сотрудниках аккредитованных IT-компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Министр объяснил, что изменения, которые готовятся, связаны с повышением призывного возраста. Сейчас в указе главы государства есть пункт, который освобождает от призыва на срочную службу айтишников в возрасте от 18 до 27 лет.

Так как с нового года начнут действовать поправки о повышении призывного возраста, внести изменения о работниках IT-компаний планируется до начала весеннего призыва, отметил глава Минцифры.

Напомним, 4 августа Президент Владимир Путин подписал указ о повышении верхней границы призыва на срочную службу до 30 лет. Таким образом, призывной возраст с января 2024 году будет с 18 до 30 лет.