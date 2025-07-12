В МЧС рассказали татарстанцам, как действовать при угрозе атаки беспилотников

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов обратился к жителям республики в связи с продолжающимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. Видеообращение опубликовано в Телеграм-канале ГУ МЧС России по РТ.

По его словам, ежедневно фиксируются попытки атак со стороны Украины с применением БПЛА, что создает риски как для населения, так и для инфраструктуры региона.

«В случае выявления БПЛА, движущихся по направлению к нашей республике, вводится режим "Беспилотная опасность". Жителям необходимо повысить бдительность, а в случае обнаружения беспилотника – сообщить по телефону 112», — подчеркнул Ирек Кадамов.

Он также отметил, что в Татарстане вводится ряд ограничений, направленных на повышение безопасности. Информирование граждан будет осуществляться через SMS-сообщения и мобильное приложение «МЧС России».

«Информирование населения осуществляется через SMS-оповещение и через мобильное приложение "МЧС России", которое мы рекомендуем установить для получения push-уведомления», — добавил глава регионального управления МЧС.

При вводе режима «Угроза атаки БПЛА» гражданам предписывается срочно покинуть открытые участки улиц и укрыться:

«Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, вводится режим "Угроза атаки БПЛА". Жители должны покинуть открытые участки улиц, зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие строения и не подходить к окнам. В здании - перейдите в помещение без окон. Также окажите помощь детям и пожилым людям», — призвал Кадамов.

Видео: Телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Татарстан