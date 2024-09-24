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Экономика 24 сентября 2024 09:34

В России хотят создать стратегию развития такси до 2035 года

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В России хотят создать стратегию развития такси до 2035 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России хотят создать Стратегию развития отрасли таксомоторных перевозок до 2035 года. Об этом «Татар-информу» рассказали в Общественном Совете по развитию такси.

«Мы предлагаем разработать поэтапный план — Стратегию развития отрасли таксомоторных перевозок до 2035 года, в которой будут определены основные изменения и цели, государственная поддержка, а также предусмотрено включение в национальные проекты», – сообщила пресс-служба совета отрасли.

Так в совете отреагировали на сообщение, что в Госдуме готовят пакет поправок в закон о такси №580. Об этом пишут «Известия».

Стратегию будут обсуждать на специализированной конференции в Сочи в начале октября. На нее пригласили представителей федеральной и региональной власти, а также таксопарки с разных регионов.

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#такси #стратегия развития
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