«Начали закручивать гайки, водители развернулись и ушли»: почему дорожает такси в России

Сервисы для заказа такси предупреждают о росте цен из-за дефицита водителей

Фото: © «Татар-информ»

К концу года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси

Сервисы для заказа такси предупреждают о росте цен из-за дефицита водителей. Одно из таких заявлений сделал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти Яндекс.Такси Антон Петраков. По его мнению, кадровый голод может привести к росту цен «на десятки процентов», особенно под конец года и в часы пик.

«К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси. Дефицит растет, в том числе из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси, – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – рассказали «Татар-информу» в Яндекс.Такси.

В компании отмечают, что связь между нехваткой водителей и ценами на поездки в такси самая прямая. Особенно это чувствуется в конце года, когда спрос кратно повышается.

О кадровом голоде, который испытывает отрасль, «Татар-информу» также рассказали в Общественном Совете по развитию такси. По информации организации, около 80% таксопарков отмечают дефицит водителей.

«Сложно определить, в какие сферы уходят водители такси, однако можно выделить курьерскую доставку. Также мы слышим о том, что водители уходят в зону специальной военной операции», — рассказали «Татар-информу» в Общественном Совете по развитию такси.

В пресс-службе сервиса заказа такси «Максим» «Татар-информу» рассказали, что отток водителей в среднем по регионам России достигает 40-50%. То есть практически половина водителей просто взяла и ушла в другие сферы, где зарплаты растут.

Жалуются представители отрасли и на невыполнимые требования закона о такси №580, который полностью вступил в силу год назад. Так, например, по нему водители такси, в том числе самозанятые, должны иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Он в несколько раз дороже полиса для обычных автомобилистов. Дополнительно российские регионы могут устанавливать свои требования к внешнему виду такси и межрегиональным перевозкам. Например, в Татарстане цветовая гамма кузова такси должна быть в белых или желтых цветах.

Отток водителей в среднем по регионам России достигает 40-50%. То есть практически половина водителей просто взяла и ушла в другие сферы, где зарплаты растут Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Слишком сильно подработчикам в такси закрутили гайки

О том, как устроена сфера такси, «Татар-информу» рассказал управляющий директор агрегатора «Ситимобил» и сервиса «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко. Среднестатистический водитель такси, по его словам, это подработчик, который выходит на линию в свободное время для быстрого заработка. Зачастую, чтобы закрыть кредит или выплатить алименты.

«Это люди, которые вышли на смену, чуть-чуть подработали и ушли. Начали закручивать гайки – все водители встали, развернулись, ушли. Это быстрый заработок. Сегодня поработал — сегодня получил деньги», — сказал Коваленко.

Есть те, кто работает водителем такси, пока не найдет новую работу. Или возит людей до или после основной работы. А вот закон №580 отбил у людей всякую тягу подрабатывать в такси, поэтому ради такой же подработки люди пошли работать курьерами.

«Сейчас, когда условия ужесточили, обязали всех машины в определенный цвет красить, страховку оформлять, водителям это стало просто не нужно. Мы говорили об этой проблеме, нас никто не слушал, в Государственной Думе в том числе», — сообщил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф».

В Яндекс.Такси пообещали нарастить субсидии партнерам и водителям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что привлечет новых водителей в такси?

В сфере такси надеются заманить кадры упрощением требований и новыми субсидиями. Так, например, в Яндекс.Такси нам сообщили, что компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе для водителей-подработчиков и междугородних поездок. В компании пообещали нарастить субсидии партнерам и водителям.

В сервисе заказа такси «Максим» считают, что таксопаркам нужно увеличение тарифов до 70-80 рублей за километр. По данным Росстата, средняя цена на проезд в такси в расчете на 1 км пути по состоянию на июль составляла 43 рубля в среднем по стране – рост за год на 26%. В Татарстане – почти 32 рубля (больше почти на 20%). По расчетам сервиса «Максим», средняя стоимость 1 км по текущим ценам на поездки в Казани составляет около 17 рублей. Для работы классического таксопарка цена заказа сейчас должна быть выше минимум в четыре раза.

«Стоимость поездок ограничена покупательной способностью населения. Увеличение тарифа в четыре раза сделало бы услугу такси недоступной и невостребованной. Но потребность людей ездить не исчезнет, поэтому водители и пассажиры полностью уйдут в нелегальный сектор и будут договариваться о поездках напрямую в соцсетях и мессенджерах. Естественно, там нет никакого контроля, ответственности за жизнь, здоровье и имущество, налогов. За последний год численность участников таких чатов увеличилась. Это опасная тенденция», – сообщил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

Также в компании полагают, что необходимы бюджетные субсидии на обновление автопарка. А для самозанятых нужно всего лишь упростить правила и отменить нереализуемые требования.

«Нужно дифференцировать регулирование таксопарков и физлиц, к которым сейчас закон о такси №580 предъявляет одинаковые требования. Другого решения у этой проблемы нет», — считают в компании «Максим».

Судя по всему, вопросом нехватки водителей такси озаботились и федеральные власти. Так, в Общественном Совете по развитию такси «Татар-информу» рассказали, что на публичное обсуждение вынесен новый регламент Министерства транспорта России.

«Документ, упрощает регламент прохождения предрейсового технического осмотра. Инициатива предполагает, что перевозчикам и водителям не потребуется обращаться в пункт осмотра, они смогут проводить необходимые проверки самостоятельно на месте стоянки», — рассказали в Общественном Совете по развитию такси.

По их словам, осмотр будет включать визуальную проверку автомобиля, а также оценку отсутствия посторонних шумов и запахов. Чтобы водитель мог самостоятельно осуществлять такой осмотр, ему потребуется пройти специальное обучение, которое также будет доступно в дистанционном формате.

«Убеждены, что данная мера существенно упростит выполнение нормы законодательства и привлечет в отрасль перевозчиков», — сообщили в Общественном Совете по развитию такси.

Представители отрасли отмечают, что в регионах доля водителей из иностранных государств обычно не превышает 5% Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

А что с мигрантами?

Есть мнение, что отчасти на дефицит водителей такси повлияло ужесточение политики в отношении мигрантов. Но представители отрасли отмечают, что в регионах доля водителей из иностранных государств обычно не превышает 5%. Скорее, этот вопрос является чувствительным для городов-миллионников, где большее число мигрантов нашло себя в сфере такси.

«Однако важно подчеркнуть, что введение подобных запретов приводит к утрате органами власти возможности цифрового контроля над такими перевозчиками. Существует высокая вероятность того, что если у иностранного гражданина есть собственный автомобиль, он может продолжать оказывать услуги по перевозке, не прибегая к цифровым сервисам, предлагая свои услуги на вокзалах, в аэропортах и на остановках или в мессенджерах. Следовательно, контролировать таких перевозчиков будет возможно лишь с помощью рейдов», — считают в Общественном Совете по развитию такси.

К слову, в такси могут легально работать граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС), которым не требуется разрешения на работу в России и которые могут зарегистрировать самозанятость.

За последние несколько лет наблюдается значительное удорожание автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынках, а также рост стоимости запчастей и обслуживания. Это уже привело к устареванию автопарка такси в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие еще причины роста цен на поездки в такси

Нехватка водителей дает тот самый «высокий спрос» и повышенный коэффициент на стоимость поездки. Но в целом цена складывается из многих факторов. На нее влияет постоянное удорожание стоимости владения авто (покупка самого автомобиля, его обслуживание, бензин, расходы на парковки и страховку, оплата штрафов и т.п.).

За последние несколько лет наблюдается значительное удорожание автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынке, а также рост стоимости запчастей и обслуживания. Это уже привело к устареванию автопарка такси в России. Ситуацию усугубляет рост стоимости лизинга и кредитования, которые тоже стали менее выгодными.

«По нашим данным, доля автомобилей такси в возрасте до трех лет сократилась с 33% в 2023 году до 27% в настоящее время. Одновременно наблюдается увеличение доли автомобилей старше пяти лет с 17% до 23%», — сообщили в Общественном Совете по развитию такси.

Летом Совет провел опрос, который показал: темпы обновления автопарка такси снижаются уже второй год подряд, что обусловлено высокой стоимостью его обновления. Перевозчики в большинстве случаев предпочитают иностранные автомобили, однако наблюдается рост интереса к отечественным маркам. Когда мы говорим «иностранные», то это по большей части «китайцы». Те таксопарки, которые открываются сейчас, это таксопарки с долей китайских авто в 95-100%.

Доля китайских автомобилей увеличивается, потому что других иностранных на первичном рынке сейчас практически нет, но она пока мала, считают в сервисе «Максим». Обновление автопарка затормозилось из-за цен на новые автомобили. Наибольшее количество автокредитов и собственно покупок происходит на вторичном рынке. Из того, что перевозчики еще могут себе позволить, они предпочитают европейские марки. Зачастую покупаются подержанные автомобили под ремонт.

«На LADA Granta никто не хочет ездить, на LADA Vesta тоже, а других российских автомобилей нет. Ну "Москвич" на базе JAC я все-таки отношу к китайским автомобилям. В маленьких городах, может, покупают LADA Granta, но она тоже нерентабельна, потому что цена поездки на таком автомобиле в такси существенно мала», — сообщил «Татар-информу» Коваленко.

В сервисе «Максим» напомнили, что начале 2020 года, когда в России еще был развит рынок бюджетных автомобилей, популярный в такси Hyundai Solaris стоил 600-700 тысяч рублей в зависимости от комплектации, LADA Granta — 400 тысяч. Сейчас цены в три-четыре раза выше.

Коваленко обратил внимание на то, что самозанятым водителям и таксопаркам государство не помогает обновлять автопарки, а старые машины — это частый ремонт, удорожание поездок и снижение безопасности для пассажиров.

«Если прямо сказать, то вообще никто не следит за отраслью, нет нормальной замены автомобилей для такси в регионах. В том же Татарстане огромное количество 10-15-летних автомобилей. Конечно, это автомобили европейские», — добавил управляющий директор «Ситимобил» и сервиса «Таксовичкоф».

Традиционно в теплое время года наблюдается снижение спроса на такси, в то время как с наступлением холодного периода и началом учебного года спрос увеличивается и цены, соответственно, тоже Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

Насколько подорожает такси до конца года?

Увы, ни один из опрошенных «Татар-информом» представителей отрасли не допускает, что цены на такси останутся прежними или пойдут вниз. Так, в Яндекс.Такси говорят о росте цен «на десятки процентов», особенно под конец года и в часы пик.

«Ожидаем ли подорожание? Конечно, ожидаем. В прошлом году прогнозировал рост цен на 30%. Так и произошло. В этом году, конечно же, ожидаю постепенный плавный рост, потому что сдерживание цен на такси происходит искусственным путем. Будет подорожание в среднем на 20-30%», — считает Дмитрий Коваленко.

«До конца года стоимость поездок может увеличиться еще на 10-15%. Причины — острый дефицит водителей и рост расходов перевозчиков на оказание услуги», — сообщили в сервисе «Максим».

Плюсом на эти факторы наложится сезонный. Традиционно в теплое время года наблюдается снижение спроса, в то время как с наступлением холодного периода и началом учебного года спрос увеличивается и цены, соответственно, тоже.