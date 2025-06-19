В России хотят разработать продукт долгосрочных сбережений на нужды детей

В России до конца года может появиться детский продукт долгосрочных сбережений. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая на ПМЭФ.

«Многие копят на то, чтобы детям купить квартиру или хотя бы помочь с первоначальным взносом. Поэтому мы пошли по пути, чтобы такую линейку начать создавать, было поручение Президента [России Владимира Путина] это сделать. Думаю, что в конце года мы предложим такое законодательство нашим коллегам из парламента. Мы надеемся, что когда-то детский ПДС [продукт долгосрочных сбережений] будет первым», – сообщил Чебесков.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Замминистра стал участником сессии «Программа долгосрочных сбережений – драйвер развития российской экономики и улучшения благосостояния граждан».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 1 января 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. По словам Чебескова, количество договоров по ПДС достигло 5 млн штук. По его мнению, это хороший показатель.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».