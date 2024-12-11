В России хотят дать право депутатам обращаться к Президенту о снятии с должности главы ЦБ

В России хотят ввести персональную ответственность для главы ЦБ за ситуацию на финансовом рынке и в российской экономике. Также депутатам Госдумы предложили дать право обращаться к Президенту РФ насчет досрочного освобождения от должности главы регулятора. Инициатором проекта закона стал председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Уточняется, что такое право получит группа депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Госдумы. Все поправки могут внести в закон «О ЦБ РФ».

Также парламентарий предложил расширить перечень случаев, когда главу ЦБ могут освободить от своей должности. Среди них: неисполнения Центробанком обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля, установленных Конституцией РФ.

Еще законом предлагается прописать и цель ЦБ. Она заключается в том, чтобы в том числе обеспечить рост ВВП, реальной зарплаты работников организаций, реальных располагаемых денежных доходов населения, номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций выше среднемировых показателей.

Всю информацию о проделанной работе ЦБ должен предоставить в ежегодном отчете перед Госдумой.