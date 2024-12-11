В России хотят запретить показывать фильмы без удостоверения в онлайн-кинотеатрах

В России предложили запретить распространять фильмы без прокатного удостоверения на онлайн-платформах. По словам одного из инициаторов законопроекта, члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, проект рассмотрят в ближайшее время, пишет ТАСС.

Цель закона – заставить сервисы соблюдать требования российского законодательства и не дать серверу распространять фильмы без прокатного удостоверения. Поправки могут внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Также депутаты предложили уточнить понятие «показ фильма». Согласно тому же законопроекту, показом фильма будет считаться публичная демонстрация фильма в том числе на онлайн-платформах. Изменения предложили внести в закон «О господдержке кинематографии РФ».

По словам Немкина, сейчас толкование в отношении аудиовизуальных сервисов неоднозначное. Решить эту проблему поможет предложенный законопроект.

Кроме того, инициаторы предложили не давать прокатные удостоверения фильмам, где отрицают и дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности России.

Также предложено разрешить Минкультуры РФ вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения. Причем в случае внесения таких корректировок дальнейший показ фильма приравняют к прокату без удостоверения.