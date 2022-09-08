В России выявлен второй случай заражения оспой обезьян

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — рассказали в ведомстве.

Специалисты определили круг лиц, контактировавших с заболевшим, они также находятся под наблюдением медиков.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тыс. случаев оспы обезьян. В России зафиксировано всего два случая. Первый заболевший был выписан из больницы в конце июля. По словам экспертов, ситуация с распространением инфекции находится под полным контролем.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Со временем на лице и разных частях тела появляется заметная сыпь. Чаще всего оспой обезьян страдают жители Африки. Распространяться за пределами этого континента заболевание начало этой весной.