В России выявили почти 16 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки официально зарегистрировано почти 16 тыс. случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 — 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (7,5%) без клинических проявлений», — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 16 343 инфицированных. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируется минимальное число заболевших начиная с 17 июня 2021 года (тогда выявили 14 057 заразившихся). Всего с начала пандемии в России, согласно данным оперштаба, заболели коронавирусом 10 570 212 человек.

При этом за сутки по стране умерли от Covid-19 834 пациента по сравнению с 835 днем ранее. Общее число учтенных оперативным штабом летальных исходов достигло 312 187. За день вылечился от коронавируса 27 071 человек, а общее число выздоровевших достигло 9 575 147.

Статистика оперштаба сильно отличается от данных Росстата. По информации статистического ведомства, за ноябрь 2021 года в России умерли более 80 тыс. пациентов с Covid-19.