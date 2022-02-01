В России выросли маткапитал, социальные выплаты и пособия

С 1 февраля в России на 8,4% проиндексированы материнский капитал, часть соцвыплат, пособий и компенсаций. Также повысятся пенсии неработающих пенсионеров.

В этом году маткапитал впервые вырастет в соответствии не с прогнозной, а фактической инфляцией. Так, с сегодняшнего дня размер выплат на первого ребенка достигнет 534,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей.

Также индексация затронет выплаты, предназначенные инвалидам, ветеранам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, Героям РФ и пострадавшим на производствах. Также под нее подпадут единовременное пособие при рождении первенца, по ежемесячному уходу за ребенком, единовременная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью и другие.

Напомним, что в феврале российские пенсионеры получат выплаты с индексацией в 8,6%. В предыдущем месяце показатель составлял только 5,9%, сейчас им проведут перерасчет.

Увеличить пенсии выше уровня инфляции в конце 2021 года поручил Президент России Владимир Путин. Причем данное решение, отметил он, должно затронуть и силовой блок.