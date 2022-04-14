В России вырос спрос на отечественную бытовую технику

В марте спрос на бытовую технику отечественного производства в России вырос, сообщает РБК со ссылкой на данные ретейлеров.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что в прошлом месяце магазины продали на 50-70% больше российской и белорусской техники, чем годом ранее. В частности, речь идет о таких брендах, как «Витязь», «Атлант», «Дарина», «Бирюса», а также Pozis, Flama и Gefest. В основном они производят бытовую технику для дома и кухни. Собеседник обратил внимание на то, что рост спроса связан с наличием широкого ассортимента и низких цен.

В сети магазинов «Ситилинк» также подтвердили растущий интерес к отечественной продукции. Так, продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению в этом году выросли на 81 процент в феврале и на 60 — в марте.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов заявил, что в прошлом месяце в несколько раз вырос спрос на всю технику, включая импортную. Он подчеркнул, что на это повлияли санкции, падения курса рубля и опасения россиян из-за возможного закрытия границ.

Ранее «Татар-информ» сообщил о намерении китайской корпорации Haier из-за санкций Запада увеличить производство бытовой техники в РТ.