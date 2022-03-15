Китайский ответ санкциям: компания из Поднебесной нарастит выпуск техники в Татарстане

Китайская корпорация Haier на фоне санкций Запада намерена увеличить производство бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин. О том, как корпорация из Поднебесной строит планы на освоение российского рынка, – в обзоре «Татар-информа».

Китайская корпорация Haier на фоне санкций Запада намерена увеличить производство бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане будет производиться 1 млн стиральных машин

Китайская корпорация Haier уже несколько лет инвестирует в создание производств в Татарстане. Компания по соглашению с Правительством Татарстана основала в 2019 году индустриальный парк в Набережных Челнах.

Сейчас на территории парка уже разместились заводы по производству стиральных машин и телевизоров.

Завод стиральных машин запустили в том же 2019 году. Оборудование последнего поколения позволяет производить минимум 13 различных моделей. Производственная мощность завода – 500 тыс. единиц в год, в планах довести ее до 1 млн стиральных машин в год.

«Мы можем производить 1,6 тыс. стиральных машин в день. С августа мы планируем запуск второй смены для повышения производительности и увеличить производство вдвое – до 3,2 тыс. стиральных машин», – сообщил журналистам руководитель производства завода стиральных машин Haier Владимир Романенко.

По его словам, в этом году запланировано производство 400 тыс. стиральных машин. «На предприятии трудятся 250 сотрудников. С запуском второй смены мы планируем нанять еще 100 человек», – отметил он.

Романенко уточнил, что на заводе имеются как локальные, так и импортные комплектующие. «У нас локализовано 50% комплектующих. Из импортных комплектующих большая часть производится и привозится из Китая. На данный момент проблем в доставке комплектующих нет», – заключил он.

«На предприятии трудятся 250 сотрудников. С запуском второй смены мы планируем нанять еще 100 человек» Фото: president.tatarstan.ru

Бытовая техника поставляется не только на российский рынок, но и на экспорт

Также в 2019 году была запущена производственная линия по выпуску телевизоров. На первом этапе завод выпускает 500 тыс. телевизоров на платформе Smart TV в год. В перспективе мощности возрастут вдвое – до 1 млн телевизоров в год.

В конце прошлого года были запущены завод бытовой техники, где также выпускаются телевизоры, и склад готовой продукции.

Представитель компании Haier Дарья Томилина сообщила «Татар-информу», что компания занимается изготовлением продукции не только для внутреннего рынка, но и экспортирует ее. К примеру, холодильники поставляются в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Монголию и другие страны.

На очереди запуск еще девяти новых производств Фото: president.tatarstan.ru

К 2025 году Haier создаст 12 заводов в Набережных Челнах

На очереди запуск еще девяти новых производств. На площадке уже завершено строительство завода штампованных изделий. «Объект будет сдан в эксплуатацию в конце марта. В мае будет открыт. Мы надеемся, что у нас не возникнет трудностей», – сообщила «Татар-информу» Дарья Томилина.

К концу третьего квартала планируется завершить создание умного производства холодильно-морозильного оборудования. «Мы планируем, что он будет завершен к концу третьего квартала. В этом году будет нанято 830 человек», – отметила собесединца агентства. Она уточнила, что завод будет разрабатывать «умную» бытовую технику и развивать «умную» производственную индустрию.

Всего до 2025 года в индустриальном парке Haier появится еще 9 предприятий. «Наш общий срок развития – 2025 год. Но они могут сдвигаться, потому что сейчас ситуация нестабильная. Работа у нас не останавливается. Мы от планов не отказываемся», – сказала она.

Инвестиции в создание производств в индустриальном парке Haier оцениваются в 1 млрд долларов США. Всего планируется создание 12 заводов.

Заводы произвели более 2,6 млн единиц готовой продукции (холодильники, стиральные машины, телевизоры) Фото: © «Татар-информ»

Китайская корпорация трудоустроит около 5 тыс. человек в Челнах

Китайская корпорация Haier уже вложила в развитие 15,5 млрд рублей. На конец 2021 года она перечислила суммарно более 800 млн рублей налогов в бюджетную систему России. Заводы произвели более 2,6 млн единиц готовой продукции (холодильники, стиральные машины, телевизоры). Средняя заработная плата на предприятии сегодня составляет 59,9 тыс. рублей. Сейчас на производствах заняты 1,5 тыс. человек, в будущем на площадках в Набережных Челнах будут работать 5 тыс. человек.

В компании отмечают, что не планируют уход из России или сокращение производства в Татарстане.

В свою очередь в Министерстве экономики РТ отмечают, что условия, созданные в республике для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), выгодны для иностранных инвесторов в условиях сложившейся экономической ситуации. Таким образом, объемы производства и рабочие места будут сохранены. Преференции и льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР, а также вся система государственной поддержки крупных, средних и малых предприятий Татарстана позволяет сохранять стабильность и устойчивость экономики республики, удерживать текущих инвесторов и привлекать новых, не допустить дефицита товаров.

«Реализация федеральных и республиканских программ, которые были запланированы на этот год, в Татарстане продолжится. Все меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, резидентов ТОСЭР и особых экономических зон по-прежнему сохраняются. Это является стимулом для нашего развития, развития резидентов и наших промпарков», – сообщил журналистам министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

В компании отмечают, что не планируют уход из России или сокращение производства в Татарстане Фото: © «Татар-информ»

Haier привлекает татарстанских поставщиков

В корпорации Haier полагают, что на территории индустриального парка могли бы разместить производства поставщики заводов китайской корпорации. Это позволит сократить затраты на логистику.

«Строительство предприятий позволит части поставщиков приехать в индустриальный парк, арендовать у нас помещения и производить детали на нашей территории. Тем самым мы снизим затраты, и у нас не будет возникать проблем с поставками комплектующих», – сообщила Томилина.

Одним из поставщиков может стать татарстанская компания «Индел», выпускающая изделия из полимеров методом литья под давлением. Компоненты предприятие, как ожидается, будет поставлять для «умного завода» холодильного оборудования.

«Мы знаем об организации производства Haier, корпорация сейчас рассматривает будущих поставщиков. Нам направлен запрос для предоставления расчетов. Мы собираем информацию», – сообщил коммерческий директор предприятия Алексей Рындин.

По его словам, в случае заключения соглашения предприятию нужно будет расширить производство. «Нам необходимо будет вырасти на 50-60%. Это касается как оборудования, так и людей. Нас это не пугает. У нас выстроена система, которая работает. Дальнейшее расширение не предоставляет сложности», – отметил Рындин.

Коммерческий директор уточнил, что сейчас компания «Индел» участвует в тендере. «Мы точно знаем, что если нам удастся доказать объем, то инвестиции будут порядка 80-85 млн на первом этапе», – заметил Рындин.