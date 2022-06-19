В России выпустили первые подгузники и средства личной гигиены из отечественной целлюлозы

Компании «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» представили на российском рынке первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы. Об этом сообщил РБК.

Отмечается, что производство средств личной гигиены из своего сырья в России стало возможно благодаря переработке стопок плотных бумажных листов толщиной около миллиметра в формат рулонов, которые называются флафф-целлюлозой.

«Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает», — рассказал гендиректор компании, которая выпустила первые образцы.

По информации компаний-производителей, самые первые партии товара поступят в магазины до конца этого месяца после санитарно-гигиенической сертификации. При этом для успешной конкуренции с товарами из Турции и Китая отечественным производителям, по их словам, необходимы субсидии для компенсации затрат на оборудование.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать ограничения против РФ. Из-за санкций многие зарубежные компании приняли решение покинуть российский рынок или приостановить работу на территории страны.

Выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, глава государства в качестве удачного примера импортозамещения отметил ситуацию с КАМАЗом, который начал сотрудничать с российскими поставщиками комплектующих после ухода зарубежных партнеров.