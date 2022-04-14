В России со старта программы выдано более 12 млн сертификатов на маткапитал

С начала программы более 12 млн россиян получили сертификаты на выдачу материнского капитала, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметила, что объем этих выплат составил порядка 3,5 трлн рублей.

«С начала программы было выдано более 12 миллионов сертификатов, объем средств составил около 3,5 триллиона рублей», – сказала она.

Бибикова напомнила, что материнский капитал можно использовать, чтобы улучшить условия жилья, а также направить на образование детей, формирование пенсии матери, приобретение оборудования для адаптации детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты для семей с маленькими доходами.

Замглавы комитета также обратила внимание на то, что в Совфед поступает много предложений о вариантах дополнительного использования таких выплат. Например, предлагается снять ограничения по срокам использования маткапитала. Сейчас выплаты нужно использовать до достижения 3 лет ребенку. Также родители обращаются с просьбой установить ежегодную выплату из средств материнского капитала к началу школьного учебного года.

По ее словам, часть вопросов связана с возможностью использовать средства для газификации жилья. Сенатор считает, что над этим можно поработать.

Помимо всего прочего, некоторых россиян, претендующих на получение материнского капитала, интересует, можно ли потратить его на получение образования у индивидуальных предпринимателей.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина с 1 февраля 2022 года в России на 8,4% проиндексированы материнский капитал, часть соцвыплат, пособий и компенсаций.