В России вводят мораторий на банкротство по заявлению кредиторов

Шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов вводится в России с 1 апреля. Об этом Кабмин сообщил в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня Правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода», – заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что запрет коснется как организаций, так и всех граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Глава Кабмина объяснил, что мораторий даст людям время на то, чтобы укрепить свои финансы, не закрывая при этом свой бизнес или компанию и не увольняя сотрудников.

Мишустин отметил, что данная мера не будет распространяться только на должников – застройщиков многоквартирных домов и другой недвижимости, которая строится в соответствии с законом о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов.

«Рассчитываем, что это решение позволит поддержать те компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в адрес нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и пока не могут выполнить свои обязательства», – заключил он.

Санкции против России со стороны Запада начали ужесточать после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.