В России ввели штрафы за обслуживание сим-карт, оформленных после самозапрета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность для операторов связи за оказание услуг по сим-картам, оформленным с нарушением установленных требований, в том числе после установления абонентом самозапрета. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ устанавливает штрафы за обслуживание абонентов, чьи данные не были подтверждены, за выдачу сим-карт сверх установленного лимита, а также за подключение сим-карт после оформления самозапрета. Максимальное количество сим-карт ограничено 20 для граждан РФ и 10 – для иностранных граждан.

За такие нарушения должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – от 300 до 500 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусмотрены за непредоставление или передачу недостоверных данных операторами связи в государственную систему мониторинга исполнения обязанностей при оказании услуг связи.

Закон также вводит ответственность за использование серверов провайдеров, не включенных в установленный реестр. Штрафы за это нарушение составят от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 до 500 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Отдельная ответственность предусмотрена для операторов государственных информационных систем, использующих такие серверы: для должностных лиц – от 100 до 300 тыс. рублей, для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, операторы связи могут быть привлечены к ответственности за непредоставление или искажение информации, необходимой Роскомнадзору для идентификации пользовательских устройств и оборудования в интернете. Штрафы за это нарушение составят от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет более жесткие санкции – вплоть до 1 млн рублей для компаний.

Также вводятся штрафы для владельцев точек обмена интернет-трафиком за неисполнение требований по установке средств противодействия угрозам устойчивости и безопасности сети. Для должностных лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. рублей, для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев сообщал, что в Татарстане изъяли 13 тысяч сим-карт, которыми пользовались мошенники.