Происшествия 12 ноября 2025 10:30

В Татарстане изъяли 13 тысяч сим-карт, которыми пользовались мошенники

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

В Татарстане изъяли 13 тысяч сим-карт, которыми пользовались мошенники. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

«Было изъято 74 сим-бокса и 13 тысяч сим-карт, которые использовали мошенники. Один из примеров: 26 сентября в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, которые обеспечивали круглосуточную работу мобильной связи мошенников. Те, кто содействуют мошенникам, должны понимать, что они рано или поздно будут задержаны», – отметил спикер.

