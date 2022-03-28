В России будет введен мораторий на повышение стоимости черного и белого хлеба

Крупные производители хлеба в России введут мораторий на повышение цен на белый и черный хлеб. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания с представителями регионов и бизнеса.

«Для стабилизации цен на хлеб Правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб», — сказала она.

Таким образом, производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца текущего года.

Отмечается, что среди регионов наибольшие средства получили Московская (94 млн рублей) и Нижегородская (89 млн рублей) области, а также Краснодарский край (88 млн рублей).

«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить [наличие] на полках магазинов социально значимых товаров с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане для поддержки хлебопекарной отрасли и недопущения резкого роста цен производителям собираются выделить 300 млн рублей.