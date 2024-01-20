В России введут консульский учет граждан, проживающих за рубежом

В России предполагается ввести обязательный консульский учет проживающих за рубежом граждан страны. Это следует из распоряжения Правительства РФ о реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы, сообщают РБК и ТАСС.

«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — цитирует агентство правительственной документ.

Авторы идеи надеются достичь таких результатов, как определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», и конкретизация правового статуса соответствующей категории россиян.

Крайним сроком реализации инициативы названо 20 июня следующего, 2025 года. Ответственность за ее выполнение возложена на Министерство иностранных дел РФ.

Кроме того, замечает РБК, распоряжение предусматривает создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных.

Для этого потребуется объединить данные миграционного учета различных ведомственных систем. Займутся этим делом Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки — у них есть время до 10 декабря текущего года.

Помимо этого, к этому же сроку Правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные структуры должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих через столичные аэропорты. Предполагается, в частности, организация государственной геномной регистрации и записи голоса.

Запланировано и создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. К тому же 10 декабря Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти» обязаны создать правовые основы для содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у россиян начали изымать загранпаспорта из-за опечаток.