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Политика 29 февраля 2024 13:26

В России введут амнистию для бизнеса, который специально сидел на «упрощенке»

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В России введут амнистию для бизнеса, который специально сидел на «упрощенке»

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации (дробление). Заявление он сделал на ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели. Уже говорил о ситуациях, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению», — отметил российский лидер.

Путин поручил Правительству и парламентариям проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации. Такие компании должны отказаться от притворного дробления бизнеса и работать в белую.

«Никаких штрафов, подчеркиваю это особо, никаких санкций, пересчета налогов за предыдущие году не будет. В этом и смысл амнистии», — заявил Путин.

В прошлом году в России зарегистрировано 1,2 млн новых компаний в сфере МСБ. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, отметил Путин. На 20% выросло число предпринимателей в возрасте до 25 лет — сегодня их более 240 тыс. человек.

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