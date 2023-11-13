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Правительство поддержало проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
Правительство одобрило законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Однако, согласно отзыву, документ нуждается в нескольких корректировках. Об этом со ссылкой на сенатора Артема Шейкина сообщает РИА Новости.
Ожидается, что законопроект позволит повысить эффективность мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений ПДД.
В Правительстве предложили авторам документа привести данные, которые подтвердят недостаточность мер воздействия на велосипедистах и пешеходов, число владельцев СИМ, привлеченных к административной ответственности, уменьшить размер предполагаемых штрафов, прописать варианты осуществления контроля за водителями электросамокатов.
«Следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном их обнаружении таких правонарушений», — полагают в Кабмине.
Напомним, что по проекту штраф за пьяную езду на СИМ составляет до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — до 5 тыс. и до 3 тыс. — за поездку на электросамокате вдвоем.
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