В ФАС предложили ввести единый тариф на электричество для дачников

Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых некоммерческих товариществ независимо от их местоположения и формы заключения договора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты службы разработали проект постановления Правительства РФ, который «предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком, вне зависимости от местоположения земельного участка – в городе, селе или межселенной территории».

На данный момент, напомнили в ведомстве, понижающие коэффициенты к тарифам на электроэнергию для жителей СНТ применяются только при заключении коллективного договора с гарантирующим поставщиком. Если же договоры заключаются индивидуально, то владельцы участков оплачивают электричество по тарифам городского или сельского населения.

«Если сейчас потребитель оплачивает электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, при принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ», – пояснили в ФАС.