В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей на дорогах

В России вступил в силу закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. Документ ранее был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Теперь они предусматривают уголовную ответственность за опасное и агрессивное вождение.

Речь идет о таких нарушениях Правил дорожного движения, как превышение скорости на 60–80 км/ч или более чем на 80 км/ч, а также выезд на встречку или на трамвайные пути встречного направления. Их должен совершить водитель, уже неоднократно подвергавшийся штрафам и лишенный прав за любое из этих нарушений.

Максимальное наказание, предусмотренное этой новеллой, равняется трем годам лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Кроме того, нарушителям теперь грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей или заработной платы за срок от двух до трех лет.

Законопроект был внесен в Государственную Думу ФС РФ 17 декабря прошлого года. Нижняя палата парламента поддержала его в трех чтениях 21–22 декабря. После одобрения Советом Федерации закон 30 декабря подписал Президент России Владимир Путин.