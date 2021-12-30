Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Теперь они предусматривают уголовную ответственность за опасное и агрессивное вождение.

Речь идет о таких нарушениях ПДД, как превышение скорости от 60 до 80 км/ч, более 80 км/ч или выезд на встречку или на трамвайные пути встречного направления, которые совершил водитель, уже неоднократно подвергавшийся штрафам и лишенный прав за любое из этих нарушений.

Максимальное наказание, предусмотренное новеллой, составляет три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Кроме того, нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере его заработной платы за срок от двух до трех лет.

В сопроводительных материалах к законопроекту авторы инициативы отмечали, что ее реализация создаст «условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицами, уже подвергнутыми административному наказанию и лишению права управления транспортным средством».