Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России вступил в силу приказ, запрещающий уклонистам садиться за руль
Сотрудники ГИБДД с 11 июля смогут ограничивать право уклонистов садиться за руль, соответствующий приказ МВД России вступил в силу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.
Отмечается, что решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения информация будет внесена в специальную программу ГИБДД.
Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»