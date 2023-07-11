В России вступил в силу приказ, запрещающий уклонистам садиться за руль

Сотрудники ГИБДД с 11 июля смогут ограничивать право уклонистов садиться за руль, соответствующий приказ МВД России вступил в силу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.

Отмечается, что решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения информация будет внесена в специальную программу ГИБДД.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.