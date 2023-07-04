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Общество 4 июля 2023 10:22

В МВД рассказали, как будет работать система лишения прав за неявку в военкомат

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МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий документ опубликован в интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения информация будет внесена в специальную программу ГИБДД.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.

Документ вступает в силу 11 июля.

#водительское удостоверение #мвд
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