В МВД рассказали, как будет работать система лишения прав за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий документ опубликован в интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения информация будет внесена в специальную программу ГИБДД.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.

Документ вступает в силу 11 июля.