В России впервые за неделю выявлено менее 90 тыс. случаев коронавируса

Впервые за неделю ежедневный прирост заболевших коронавирусом РФ составил менее 90 тыс. За последние сутки заразилось 89 174 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольшее число новых случаев заражения фиксируют в Свердловской (4 785) и Самарской областях (3 6230), а также в Санкт-Петербурге (3 422).

Отмечается, что количество госпитализаций также уменьшилось на 7,3% и составило 9 849 пациентов.

От коронавируса скончалось 776 человек. Также за день полностью выздоровели 160 507 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась впервые за семь недель.