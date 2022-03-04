В Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель

В Татарстане снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Впервые с восьмой недели, с прошедшей недели мы регистрируем некоторое снижение заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, почти на 30%. Это первое снижение, которое отмечено после подъема, который отмечался в течение семи недель», – отметила спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что 2022 год начался с серьёзного подъема заболеваемости Covid-19, который совпал с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа.

«Ситуация была довольно-таки серьезная, напряженная. Мы нарастали с максимальным пиком на третей неделе 2022 года», – добавила представительница санитарного ведомства.

Доля «Омикрона» из распространённых штаммов в РТ составляет 90%. Остальные 10% - «дельта».