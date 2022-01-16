В России впервые с июля выявлено менее 700 смертей из-за Covid-19

В России впервые с 5 июля прошлого года выявлено менее 700 смертей из-за коронавируса — за последние сутки жертвами инфекции стали 686 человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с Covid-19, прирост ковид-случаев составил 29 230. Днем ранее было выявлено 27,1 тыс. заражений. Рост обусловлен распространением нового штамма «омикрон», который отличается более высокой заразностью, чем «дельта».

В стране идет активная прививочная кампания против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 76,5 млн человек, коллективный иммунитет достиг 63,7%.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.