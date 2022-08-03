Впервые с 6 апреля в России за сутки выявлено более 14 тыс. пациентов с Covid-19
В России за сутки зарегистрировали 14 638 заболевших коронавирусом. Это самое большое число заражений с 6 апреля, следует из данных федерального оперативного штаба.
Самый высокий уровень суточной заболеваемости фиксируется в Москве (5 720), Санкт-Петербурге (1781) и Московской области (906).Также за прошедшие 24 часа скончалось 43 пациента с Covid-19.
Ранее «Татар-информ» сообщал о 49 новых случаях заболеваемости коронавирусом в Татарстане за прошедшие сутки.