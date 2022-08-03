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Ру Тат
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Здоровье
3 августа 2022  12:46

Впервые с 6 апреля в России за сутки выявлено более 14 тыс. пациентов с Covid-19

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В России за сутки зарегистрировали 14 638 заболевших коронавирусом. Это самое большое число заражений с 6 апреля, следует из данных федерального оперативного штаба. 

Самый высокий уровень суточной заболеваемости фиксируется в Москве (5 720), Санкт-Петербурге (1781) и Московской области (906).Также за прошедшие 24 часа скончалось 43 пациента с Covid-19.

Ранее «Татар-информ» сообщал о 49 новых случаях заболеваемости коронавирусом в Татарстане за прошедшие сутки.

 

 

#коронавирус
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