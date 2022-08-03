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Ру Тат
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Здоровье
3 августа 2022  12:12

В Татарстане за сутки подтвердилось 49 случаев Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, 42 пациентам потребовалась госпитализация.

С начала пандемии Covid-19 в республике подтвердилось 153 990 случаев заражения, 150 456 человек выздоровели, в том числе семь — за прошедшие сутки.

Новых смертей от вируса не зарегистрировано, число летальных исходов остается прежним — 1996.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по ревакцинации от Covid-19. По его словам, это поможет избежать резкого роста заболеваемости в осенне-зимний период.

#коронавирус #статистика
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