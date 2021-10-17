В России впервые официально празднуют День отца

Сегодня, 17 октября, в России на общенациональном уровне впервые празднуют День отца.

Ранее своим указом новую памятную дату, которая теперь будет отмечаться по всей стране в третье воскресенье октября, утвердил Президент РФ Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что День отца установлен «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Ранее День отца отмечался на региональном уровне более чем в 15 субъектах Федерации. Неоднократно выдвигались предложения превратить его в общенациональный, но сделано это было только в этом году.

В большинстве других государств День отца празднуется в третье воскресенье июня. Впервые эта дата отмечалась в США 19 июня 1910 года, а национальным праздником в этой стране она стала в 1966 году.