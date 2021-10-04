news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 октября 2021  17:27

День отца в России будет отмечаться в третье воскресенье октября

news_top_970_100

День отца в России будет отмечаться в третье воскресенье октября. Соответствующий указ за подписью Президента страны Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что дата определена «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В июле этого года Минтруд России предложил праздновать День отца в третье воскресенье октября, тогда же ведомство опубликовало проект соответствующего указа Президента РФ для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  

#владимир путин #день отца
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное