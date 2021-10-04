День отца в России будет отмечаться в третье воскресенье октября. Соответствующий указ за подписью Президента страны Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что дата определена «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В июле этого года Минтруд России предложил праздновать День отца в третье воскресенье октября, тогда же ведомство опубликовало проект соответствующего указа Президента РФ для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.