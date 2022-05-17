В России внутренний турпоток в 2022 году может составить более 61 млн человек

Внутренний поток туристов в России в 2022 году может составить 61,2 млн человек, что на 8,3% превышает показатели прошлого года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

«В этот год ставим цель обеспечить достижение показателя в 61,2 млн [человек]. За первые три месяца мы видим, что очень хороший [турпоток], количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 млн человек», – сказал министр на мероприятии «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: итоги года».

По словам Чернышенко, в 2021 году план по турпотоку был перевыполнен. Он составил 56,5 млн человек. Также регионы России посетило более 5 млн иностранных туристов. Вице-премьер напомнил, что на развитие туристической инфраструктуры и повышение ее доступности было выделено почти 46 млрд рублей в прошлом году, а в 2022 будет направлено 52,8 млрд рублей.

«На стабилизацию экономики индустрии туризма, ее развитие за последние несколько недель дополнительно было направлено 22 млрд рублей», – добавил он.

В январе вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на коллегии Госкомитета РТ по туризму заявила о том, что в 2022 году республика будет конкурировать с международными туристическими центрами, о чем сообщал «Татар-информ».