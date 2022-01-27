«Татарстан в 2022 году будет конкурировать с международными туристическими центрами»

В преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и сессии ЮНЕСКО, которые пройдут в Татарстане в 2022 году, развитие событийного туризма в республике особенно важно. Такое мнение выразила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на коллегии Госкомитета РТ по туризму.

Лейла Фазлеева: «Все вопросы, связанные с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и сессией ЮНЕСКО, которые пройдут в Татарстане в 2022 году, очень важны» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Необходимо улучшение туристической инфраструктуры»

«Мы должны четко понимать, какое событие наиболее востребовано туристами в Республике Татарстан. Этот вопрос нужно прорабатывать на перспективу. В этом отношении все вопросы, связанные с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и сессией ЮНЕСКО, которые пройдут в Татарстане в 2022 году, очень важны. Все те, кто приедет в республику во время этих событий, должны получить качественный туристический продукт», – сказала Фазлеева.

По ее словам, необходимо пересмотреть вопросы, связанные с организацией санаторно-курортного отдыха в Татарстане, чтобы популяризировать это направление.

«Необходимо предусмотреть улучшение инфраструктуры объектов. Такая задача поставлена Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - добавила она.

Фазлеева уделила внимание развитию экотуризма в республике. По ее мнению, нужно активнее рассказывать бизнесу о мерах поддержки в данной области.

«Задача - быть привлекательнее и доступнее регионов - конкурентов»

При закрытых границах многие граждане, которые никогда не путешествовали по России, обратили внимание на внутренний туризм. Но сейчас въезд в другие страны открывается, поэтому Татарстану нужен турпродукт, способный конкурировать с зарубежными направлениями, считает председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Татарстану нужен турпродукт, способный конкурировать с зарубежными направлениями, считает председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Международные направления продолжают открываться для российских туристов, и в текущем году нам предстоит выдерживать конкуренцию уже и с международными центрами туризма, поэтому наша задача быть привлекательнее, доступнее и интереснее стран и регионов конкурентов», - сказал он.

Иванов добавил, что главная задача – быть в центре внимания туристов, постоянно предлагая им что-то новое и интересное. При этом нужно добиваться восстановления туристического потока к допандемийным значениям.

Так, в 2021 году, Татарстан посетили 3,3 млн туристов, что составляет 92% от допандемийного 2019 года, притом, что годом ранее на фоне коронавируса турпоток в республике упал почти вдвое.

В Татарстане в 2022 году появятся 15 новых глэмпингов

В части развития экоотелей, глэмпингов и кэмпингов, в Татарстане уже предусмотрен план развития. По нему в республике в 2022 году появятся 15 новых объектов, сообщила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» в РТ Оксана Саргина.

«15 новых объектов мы ждем в этом году. Таким образом, общее количество кемпингов, глэмпингов и экоотелей в республике станет 29 с общим объемом инвестиций порядка 600 млн рублей», — сказала она.

Разработана концепция пешей национальной тропы в Татарстане. Она будет проходить от границы с Чувашией до Ульяновской области по правому берегу Волги Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 2021 году в таких объектах отдохнули около 20 тыс. человек, из которых 80% — жители Татарстана. В 2022 году ожидается, что в них отдохнут в 2,5 раза больше туристов.

Кроме того, разработана концепция пешей национальной тропы в Татарстане. Она будет проходить от границы с Чувашией до Ульяновской области по правому берегу Волги. Ее общая длина составит порядка 360 километров. Она охватит пять муниципальных районов республики, в которых будет подготовлено 120 объектов для показа туристам, заявила Саргина.

«Казанский собор стал одним из ярчайших турцентров Татарстана в 2021 году»

Среди успехов минувшего года на коллегии Госкомитета РТ по туризму отметили открытие восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери, который сразу привлек внимание путешественников и стал одним из самых популярных объектов в республике.

Собор Казанской иконы Божией Матери сразу привлек внимание путешественников и стал одним из самых популярных объектов в республике Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В прошлом году мы все стали свидетелями знаменательного открытия Собора Казанской иконы Божией Матери. Он стал одним из ярких и посещаемых объектов 2021 года. Для качественного показа объекта в декабре прошлого года нами совместно с МКУ „Комитет по развитию туризма Казани“ и Казанской епархией было организовано отдельное углубленное обучение в очном и онлайн-форматах для 350 аккредитованных экскурсоводов по теме „Истории Собора Казанской иконы Божией Матери“», — заявил он.

Также в 2021 году была продолжено развитие туристской макротерритории «Волжская Булгария», которая вошла в состав мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Туристская макротерритория «Волжская Булгария» вошла в состав мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, важным для развития туризма в Татарстане стала программа туристического кэшбека, по которой путешественники могли получить возврат 20% средств, затраченных на поездку. В этом году республика продолжит участвовать в программе. Только в 2021 году этой возможностью воспользовались около 30 тыс. семей татарстанцев, заявил Иванов.