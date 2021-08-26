В России вновь побит максимум по суточной смертности от Covid-19

За прошедшие сутки в России зарегистрирован максимум летальных случаев за пандемию — 820. Предыдущий антирекорд был установлен 14 августа, тогда за день скончались 819 пациентов, сообщает РИА Новости.

Больше всего людей умерло в Москве — 54, на втором месте оказался Санкт-Петербург с 38 случаями, на третьем — Краснодарский край — 34. По данным оперштаба по борьбе с распространением Covid-19, за время пандемии жертвами вируса стали свыше 179 тыс. россиян.

Также за сутки в стране было выявлено 19 360 новых случаев коронавируса, выздоровел 19 661 человек.

Таким образом, за время пандемии коронавирусной инфекцией в России заразилось более 6,8 млн человек, свыше 6 млн из которых уже поправились.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за сутки Covid-19 заразились 49 человек.