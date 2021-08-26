В Татарстане выявлено 49 случаев коронавируса, 48 — контактные

За последние сутки коронавирус был выявлен у 49 татарстанцев. Один человек заразился за пределами республики, 48 — контактным путем, сообщает Минздрав республики.

«17 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Из них 23 случая пришлись на Казань, девять — на Набережные Челны, семь — на Тукаевский район. В остальных районах — Алексеевском, Алькеевском, Бавлинском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Нижнекамском, Тетюшском и Тюлячинском — по одному.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 25 217 пациентов с коронавирусной инфекцией. 22 167 из них уже поправились, в том числе 60 — за прошедшие сутки.

Вакцинацию от Covid-19 прошли 977 393 жителя Татарстана, прирост за сутки составил 4 267 человек. 819 345 из них сделали и вторую прививку.