В России вновь обновился суточный максимум смертей от коронавирусной инфекции

В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса — 1211 человек стали жертвой инфекции, следует из данных оперативного штаба.

«За последние сутки подтверждены 1211 смертей», — сообщает ведомство.

Больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве (95), Санкт-Петербурге (88) и Краснодарском крае (47).

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 ноября, когда количество погибших от коронавируса составило 1195. С начала эпидемии в России умерло 249 215 человек.

За минувшие сутки 39 160 человек заболели Covid-19. Больше всего заболевших в Москве (5 287), Московской области (2 818), Санкт-Петербурге (2 680) и Самарской области (1 873).

В России продолжается активная прививочная кампания. Регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.