В России ужесточили правила получения РВП и ВНЖ

Получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в РФ будет осуществляться по новым правилам. Такая мера предпринята с целью исключения возможности использования фиктивных браков и отцовства для приобретения иностранными гражданами соответствующих миграционных статусов. Об этом говорится в законах, вступивших в юридическую силу с 25 января.

Отныне иностранцы имеют возможность получить РВП вне квоты по браку с россиянином, только если брак длится не менее трех лет или при наличии общего ребенка. Если они разведутся или их брак признают недействительным, а также в случае лишения мигранта родительских прав разрешение может быть аннулировано.

ВНЖ в упрощенном порядке смогут получить иностранцы, если их ребенок будет рожден или усыновлен в браке с россиянином. Если же родители не зарегистрировали брак, то потребуется подтверждение факта их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участия в содержании и воспитании ребенка.

Новые правила не касаются соотечественников из четырех стран: Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будет создан центр для адаптации мигрантов.